Το «μεγαλείο» του Μιρτσέα ένωσε όλη την ποδοσφαιρική Ρουμανία: «Θα σε αγαπάμε για πάντα» (vids)

Συγκλονιστικές στιγμές στην Arena Nationala για τον θρυλικό Μιρτσέα, με όλη την ποδοσφαιρική και μη Ρουμανία να «ενώνεται» στη μνήμη του αγαπημένου της προπονητή.

Οι αντιπαλότητες και τα μίση έκαναν... άκρη στη Ρουμανία, μπροστά στην απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του καλύτερου και πιο πετυχημένου προπονητή που γνώρισε η χώρα.

Άλλωστε το δείχνουν και οι τίτλοι. Στην 3η θέση σε τρόπαια πίσω από τους Φέργκουσον-Γκουαρντιόλα, με πάνω από 15.000 κόσμο να «συρρέει» στην Arena Nationala για το ύστατο χαίρε τις τελευταίες 48 ώρες.

Οι δύο μεγάλες ομάδες του Βουκουρεστίου, FCSB και Ντιναμό, έφτασαν μαζί στο Εθνικό Στάδιο, αποχαιρετώντας τον θρυλικό Μιρτσέα και δίνοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια Λουτσέσκου.

Όμως οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρουμανίας δεν έμειναν αμέτοχοι. Και όχι απλά δεν ήταν αμέτοχοι, αλλά έκαναν αυτό που ξέρουν και αγαπούσε περισσότερο ο Μιρτσέα. Το γήπεδο να μετατραπεί σε... έδρα. Με συνθήματα αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους προπονητή.

«Θα σε αγαπάμε πάντα» φώναζαν ρυθμικά μικροί και μεγάλοι, ενώ το όνομά του, ακουγόταν συνεχώς στον... ουρανό της Arena Nationala.

MIRCEA LUCESCU UNEȘTE TOT FOTBALUL ROMÂNESC ȘI GLOBAL! AI FOST UN GIGANT AL FOTBALULUI, NU VEI FI UITAT NICIODATĂ! 🕊️❤️



PCH și SUD Dinamo unite pentru Mircea Lucescu.

PN Steaua ajunge și ea acolo.

Galeria Rapidului a fost și ea.

FCSB și Dinamo au fost acolo în același timp. pic.twitter.com/FFczuK8hRQ — Andrei (@AndreiRO_) April 9, 2026