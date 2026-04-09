Στιγμές συγκίνησης στη Nationala Arena: «Λύγισε» ο Ραζβάν από τα συνθήματα για τον Μιρτσέα (vid)

Στιγμές έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στη Nationala Arena, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ακούγοντας τους οπαδούς της Ντιναμό να φωνάζουν το όνομα του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Οι φίλοι της Ντιναμό τίμησαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο μια εμβληματική μορφή στην ιστορία του συλλόγου, δίνοντας δυναμικό «παρών» στο γήπεδο για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Μεταξύ άλλων, κρατούσαν έναν μεγάλο καμβά με την απεικόνιση του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ κατέθεσαν και στεφάνια στη μνήμη του.



Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν το όνομά του ακούστηκε ρυθμικά, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να «λυγίζει» εμφανώς, σε μια σκηνή που προκάλεσε ανατριχίλα.



Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Răzvan Lucescu crying when Dinamo fans chant Mircea Lucescu's name. pic.twitter.com/bqNlQU4BuY — Alecu Mihai (@AlecuMihai12) April 9, 2026

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