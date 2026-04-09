Δεν έφυγε λεπτό: Για δεύτερη ημέρα, στο ύστατο χαίρε του Μιρτσέα ο Ραζβάν - Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στη Νationala Arena

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην Arena Națională για να αποχαιρετήσουν τον θρυλικό τεχνικό, με τον γιο του, Ραζβάν Λουτσέσκου, να παραμένει διαρκώς στο πλευρό του, εμφανώς συγκινημένος.

«Ραγίζουν» καρδιές οι στιγμές που λαμβάνουν χώρα στην Arena Nationala στο ύστατο χαίρε του θρυλικού Μιρτσέα. Δεκάδες χιλιάδες κόσμος «συρρέει» στο Εθνικό Στάδιο της χώρας, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον μεγαλύτερο προπονητή που «γέννησε» η Ρουμανία.

Όμως ο μοναχογιός του Μιρτσέα, ο Ραζβάν, παραμένει εκεί. Συγκινημένος, δακρυσμένος, όμως εκεί. Στο «πλευρό» της μητέρας του και της οικογένειας του, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Μόνο που όπως φαίνεται οι Ρουμάνοι και όχι μόνο, τον έχουν στο μυαλό. Τον χαιρετούν, του μιλούν, τον σκέφτονται. Αυτός; Δεκτικός και ευχαριστεί τους πάντες, μόνο και μόνο που βρίσκονται εκεί να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του εν μέσω βροχής.