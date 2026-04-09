Δεν έφυγε λεπτό: Για δεύτερη ημέρα, στο ύστατο χαίρε του Μιρτσέα ο Ραζβάν - Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στη Νationala Arena

«Ραγίζουν» καρδιές οι στιγμές που λαμβάνουν χώρα στην Arena Nationala στο ύστατο χαίρε του θρυλικού Μιρτσέα. Δεκάδες χιλιάδες κόσμος «συρρέει» στο Εθνικό Στάδιο της χώρας, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον μεγαλύτερο προπονητή που «γέννησε» η Ρουμανία.
Όμως ο μοναχογιός του Μιρτσέα, ο Ραζβάν, παραμένει εκεί. Συγκινημένος, δακρυσμένος, όμως εκεί. Στο «πλευρό» της μητέρας του και της οικογένειας του, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.
Μόνο που όπως φαίνεται οι Ρουμάνοι και όχι μόνο, τον έχουν στο μυαλό. Τον χαιρετούν, του μιλούν, τον σκέφτονται. Αυτός; Δεκτικός και ευχαριστεί τους πάντες, μόνο και μόνο που βρίσκονται εκεί να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του εν μέσω βροχής.
PAOK manager Răzvan Lucescu, Mircea's son, is next to his dad's coffin since yesterday at 4. He is shaking everyone's hand. Probably over 10k people already. The public can still come to pay their respects at the National Arena until late tonight. Funeral tomorrow. pic.twitter.com/lfhEsLnU51— Emanuel Roşu (@Emishor) April 9, 2026