Αναστασίου: «Σημαντικό τρίποντο, να παίζουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε για 90 λεπτά»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναιτωλικού εμφανίστηκε ο Γιάννης Αναστασίου μετά την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ με 1-2, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να παραμένει συγκεντρωμένη σε όλη την διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Πήραμε ένα σημαντικό τρίποντο. Πρέπει να παίζουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε για 90 λεπτά. Κάποιες φορές χάνουμε το μυαλό μας και κάνουμε αβίαστα λάθη. Γενικότερα, όμως, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και μπορούμε να κοιτάξουμε κάθε αντίπαλο στα μάτια.

Το γκολ που δεχθήκαμε ήταν δικό μας δώρο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι. Δημιουργούμε φάσεις και κάνουμε ωραία πράγματα με την μπάλα. Πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια και να συνεχίζουμε με το ίδιο πνεύμα».