Νέο «κάζο» για την Ιταλία: Εκτός Μουντιάλ από τη Βοσνία! (vid)

Για ακόμη μία φορά, η Ιταλία απογοήτευσε, μένοντας εκτός τελικής φάσης Μουντιάλ, σε ένα σενάριο που πλέον μοιάζει… επαναλαμβανόμενο.

Οι «Ατζούρι» γνώρισαν οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βοσνία, η οποία επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση.

Η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν στο 1-1, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη. Ωστόσο, στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, οι Βόσνιοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί, στέλνοντας την Ιταλία σπίτι της και εξασφαλίζοντας οι ίδιοι το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί το τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ που θα παρακολουθήσει από… τον καναπέ η Ιταλία, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και επιβεβαιώνει τη βαθιά αγωνιστική κρίση που περνά η ομάδα τα τελευταία χρόνια.

Αντίθετα, η Βοσνία έγραψε ιστορία, πανηγυρίζοντας με έξαλλο τρόπο μια σπουδαία επιτυχία που τη στέλνει στη μεγάλη διοργάνωση, γεμίζοντας περηφάνια τους φιλάθλους της.

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα: