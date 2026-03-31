Δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση ο Λουκάκου - Ρήξη στις σχέσεις του με την Νάπολι

Η Νάπολι θα αξιολογήσει αν θα λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στη σημερινή επανέναρξη των προπονήσεων της ομάδας του Αντόνιο Κόντε.

Το έκανε γνωστό ο ίδιος ο σύλλογος των «Παρτενοπέι», εξηγώντας ότι θα αξιολογήσει επίσης αν θα αφήσει τον Βέλγο επιθετικό εκτός ομάδας.

«Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει την υιοθέτηση κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων, καθώς και τη συνέχιση της δραστηριότητας του παίκτη στην ομάδα σε μόνιμη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αυτή η σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για μένα, ανάμεσα σε τραυματισμούς και προσωπικές απώλειες. Ξέρω ότι έχει γίνει πολλή συζήτηση για την κατάστασή μου τις τελευταίες ημέρες και είναι σημαντικό να διευκρινιστούν τα πάντα», έγραψε χθες ο Λουκάκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε φλεγμονή και υγρό στον καμπτήρα μυ του ισχίου κοντά στον ουλώδη ιστό, καθώς αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα που έχω από την επιστροφή μου στις αρχές Νοεμβρίου. Επέλεξα να υποβληθώ σε αποκατάσταση στο Βέλγιο για να είμαι έτοιμος όταν κληθώ», εξήγησε ο διεθνής επιθετικός.