Μπονίνι – Ολυμπιακός: Ο αμυντικός leader της Αλμερία και το μεταγραφικό παρασκήνιο

Το SDNA έχει το backstage ρεπορτάζ για τον Ιταλό στόπερ που «συνδέεται» με την ομάδα του Πειραιά.

Στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού κυκλοφορεί – εν όψει καλοκαιριού - ο Φεντερίκο Μπονίνι.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός της Αλμερία μετρά φέτος 25 συμμετοχές στη Segunda Division, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

«Σκαλίζοντας» το παρελθόν του εκείνο που διαπιστώνει κανείς είναι πως ο Ιταλός στόπερ δεν ήταν ποτέ «αόρατος» στην αγορά.

Πριν καταλήξει στην Αλμερία, υπήρξαν έντονες επαφές και παρασκηνιακές συζητήσεις με ομάδες όπως η Λάτσιο, η Κρεμονέζε και η Κάλιαρι, ενώ υπήρξαν και δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από την Κόμο.

Όλα αυτά δείχνουν ότι είχε τραβήξει την προσοχή αρκετών συλλόγων, κυρίως για τη σταθερότητα και την προοπτική εξέλιξής του.

Στην ποδοσφαιρική κοινωνία της Ισπανίας ο Μπονίνι χαρακτηρίζεται ως ο αμυντικός ηγέτης της Αλμερία.

Σε πρόσφατη ανάλυση της «AS» ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν στο αμυντικό πλάνο του συλλόγου, με την κριτική να επισημαίνει ότι «η αμυντική του σταθερότητα και οι μονομαχίες στον αέρα, δείχνουν πως έχει όλα τα στοιχεία για να σταθεί σε επίπεδο μεγαλύτερης πίεσης».

Από πλευράς του, ο Μπονίνι έχει επανειλημμένα τονίσει πως η άμυνα είναι προτεραιότητα, πανηγυρίζοντας παράλληλα όταν μπορεί να βοηθήσει και με γκολ:

«Εστιάζω στο να υπερασπίζομαι, που είναι η κύρια δουλειά μου, αλλά αν μπορώ να βοηθήσω με ένα τέρμα, ακόμα καλύτερα», είχε δηλώσει αναφορικά με τη συνεισφορά του μπροστά στην εστία.

Την ίδια στιγμή έχει ξεκαθαρίσει πως θεωρεί ότι ουδέποτε έχει δείξει την καλύτερη εκδοχή του.

Ακόμα και ότι αυτό που έρχεται μπροστά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, ενισχύοντας την εικόνα του ως παίκτη με προοπτική και δυναμική.