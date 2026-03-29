«Λύτρωση» με Σιόβα και άνοδος για τον Πανναξιακό του Μανωλά (vid)

Με καθυστέρηση ενός χρόνου, η ομάδα του Κώστα Μανωλά πέτυχε την πολυπόθητη άνοδο στην Γ' Εθνική και σύμφωνα με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό που είναι βασικό μέλος της διοίκησης, στοχεύει ακόμα πιο ψηλά στο άμεσο μέλλον.

Ο Πανναξιακός πήγε στο Καμάρι της Σαντορίνης, επικράτησε με 3-2 της τοπικής Θύελλας και πανηγύρισε την άνοδο στην Γ' Εθνική ως πρωταθλητής στην ΕΠΣ Κυκλάδων.

Οι Ναξιώτες προηγήθηκαν 0-2 με τα γκολ των Μελισσόπουλου και Τζανουλίνου, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν πριν την ανάπαυλα και ο Δημήτρης Σιόβας «λύτρωσε» την ομάδα του συμπαίκτη και κουμπάρου του, Κώστα Μανωλά που από πέρυσι έθεσε το όραμά του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον αγώνα και στο τέλος τις δηλώσεις του Κώστα Μανωλά που δακρυσμένος αφιέρωσε το πρωτάθλημα και την άνοδο στην κόρη του, αποκαλύπτοντας ότι θέλει ο Πανναξιακός να κοιτάξει πιο ψηλά από την Γ' Εθνική: