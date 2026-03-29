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«Διπλό» παραμονής η Athens Kallithea, υποβιβάστηκαν Χανιά και Ηλιούπολη

Ποδόσφαιρο
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«Άλμα» παραμονής στη Super League 2 έκανε η Athens Kallithea, επικρατώντας εκτός έδρας της Ηλιούπολης με 2-0, σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική των πλέι-άουτ του Β΄ ομίλου. Υποβιβάστηκαν Ηλιούπολη και Χανιά στην Γ΄ Εθνική κατηγορία.

Χάρη σε δύο γκολ του Μανιά, η ομάδα της Καλλιθέας πήρε το «τρίποντο» και ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, σε ένα αποτέλεσμα που παράλληλα οριστικοποίησε και μαθηματικά τον υποβιβασμό της Ηλιούπολης στη Γ΄ εθνική. Το δρόμο για την ερασιτεχνική κατηγορία παίρνουν οριστικά και τα Χανιά, παρά τη νίκη με 2-0 επί του -εδώ και καιρό καταδικασμένου- Παναργειακού. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου         2-1

Ηλιούπολη-Athens Kallithea  0-2

Χανιά-Παναργειακός          2-0


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

 1. Athens Kallithea  27

 2. Ελλάς Σύρου       26

 3. Αιγάλεω           23

 4. Χανιά             16

 5. Ηλιούπολη         13

 6. Παναργειακός       4
«Διπλό» παραμονής η Athens Kallithea, υποβιβάστηκαν Χανιά και Ηλιούπολη