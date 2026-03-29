Αυστηρές κυρώσεις της UEFA στη Λιλ

Στο γήπεδο, οι παίκτες του Μπρούνο Τζενέσιο δεν κατάφεραν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ στους δύο αγώνες (συνολικό σκορ 3-0), προκαλώντας την κριτική για τις τακτικές επιλογές του προπονητή.
Η κακή απόδοση έβαλε επίσης πρόωρα τέλος στις ηπειρωτικές φιλοδοξίες του συλλόγου της βόρειας Γαλλίας, ο οποίος είχε πάντως εξ ορισμού μια δύσκολη κλήρωση εναντίον ενός από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.
Εκτός γηπέδου, η UEFA επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στους «Λιλουά» για διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στο στάδιο «Πιερ-Μορουά», στη διάρκεια του πρώτου αγώνα.
O Γαλλικός σύλλογος πρέπει να πληρώσει συνολικό πρόστιμο 82.750 ευρώ για διάφορους λόγους, όπως χρήση φωτοβολίδων, ρίψη αντικειμένων, μπλοκάρισμα δημόσιων διαδρόμων και καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού.