Πέρασμα κορυφής για την Παρί από την Νίκαια

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 4-0 της Νις εκτός έδρας και ανέβηκε εκ νέου στην κορυφή της Ligue 1 έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος.

Νίκη και ρετιρέ για την Παρί Σεν Ζερμέν μέσα στην Νίκαια, με τους Παριζιάνους να επικρατούν με 4-0 της Νις και να παραμένουν στην πρώτη θέση του Σαμπιονά. Την μοίρα της αναμέτρησης έκριναν οι Μέντες στο 42′ με εκτέλεση πέναλτι, ο Ντουέ στο 49′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Στο 61′ το έργο για την Νις έγινε δυσκολότερο, με τον Νταγισιμιγιέ να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Μετά και την αριθμητική ανισορροπία, η Παρί πήρε πλήρως τον έλεγχο του αγώνα και στο 81′ με τον Φερνάντες έγραψε το 3-0, για να γράψει τον επίλογο στο ματς ο Ζαϊρέ Εμερί τέσσερα λεπτά αργότερα.

Με αυτή τη νίκη το σύνολο του Λουίς Ενρίκε βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στους 60 βαθμούς, έναν βαθμό μπροστά από την δεύτερη Λανς, έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε, με όλα να δείχνουν πως στο ντέρμπι ανάμεσα σε Λανς και Παρί την μεθεπόμενη αγωνιστική να κρίνει τον πρωταθλητή.

Στον αντίποδα η Νις παρέμεινε στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας με 27 βαθμούς στο +5 από την 16η Οσέρ που αν παραμείνει εκεί θα δώσει αγώνα μπαράζ για την σωτηρία της.