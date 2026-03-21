Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε, Ρέτσο και Ορτέγκα

Τρεις απουσίες έχει ο Ολυμπιακός ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Με νίκη θέλει να κλείσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει τρεις απουσίες για το ματς με την ΑΕΛ Novibet την Κυριακή (22/3, 19:00).

Ο Έσε είναι τραυματίας, ο Ρέτσος είναι τιμωρημένος και ο Ορτέγκα είναι ένας από τους δύο ξένους που θα μείνουν εκτός αποστολής. Ο δεύτερος θα ανακοινωθεί αύριο, πριν τη σέντρα, μιας και ο Βάσκος τεχνικός έχει συμπεριλάβει 23 παίκτες στα πλάνα του. Ξεχωρίζει η επιστροφή του Πασχαλάκη στην αποστολή, όπως και η παρουσία του Βέζο.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Τζολάκης, Μπότης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.