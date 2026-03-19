Εκιτικέ: «Μπορούσε να νικήσει με... 10-0 η Λίβερπουλ»!

«Θα μπορούσαμε να νικήσουμε με 10-0 την Γαλατασαράι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι παίκτες πάλεψαν ο ένας για τον άλλον», δήλωσε ο επιθετικός της Λίβερπουλ μετά την νίκη με 4-0 των «κόκκινων» επί της τουρκικής ομάδας για τους «16» του Champions League.

Ο 23χρονος επιθετικός πρόσθεσε ότι «ανυπομονεί» ν' αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, Παρί Σεν Ζερμέν, στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του πλανήτη.

«Χάσαμε μερικές ευκαιρίες, αλλά παίξαμε καλά, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Ούγκο Εκιτικέ στο TNT Sports και πρόσθεσε: «Παλέψαμε ο ένας για τον άλλον και γι' αυτό κερδίσαμε απόψε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό σε κάθε αγώνα από εδώ και στο εξής. Η Παρί ΣΖ παραμένει ένας σύλλογος που αγαπώ και είναι υπέροχο που τους αντιμετωπίζω ξανά σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης. Θα πρέπει να δείξουμε συνοχή, να είμαστε ενωμένοι και να δουλέψουμε ως ομάδα, όπως και σήμερα».

«Τους είδα εναντίον της Τσέλσι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δείξαμε σήμερα ότι είμαστε ικανοί για τα πάντα», δήλωσε ο Ούγγρος μέσος Ντόμινικ Σόμποσλαι στο TNT Sports, μιλώντας για την Παρί Σεν Ζερμέν και πρόσθεσε: «Εναντίον της Γαλατασαράι, δείξαμε τον δρόμο προς τα εμπρός, πού θέλουμε να πάμε και τι θέλουμε να δείξουμε σε όλους».