Παναθηναϊκός: «Πετάει» στη Σεβίλλη για την πρόκριση (vid)

Η αποστολή του Παναθηναϊκού ταξιδεύει για τη Σεβίλλη, όπου αύριο αντιμετωπίζει την Μπέτις, στη ρεβάνς του υπέρ του 1-0 στο ΟΑΚΑ, για τους «16» του Europa League.

Με αισιοδοξία και καλή διάθεση πετάει η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Σεβίλλη, όπου την Πέμπτη (19/3, 22:00) καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη του με 1-0 στο ΟΑΚΑ επί της Μπέτις και να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Europa League.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα κόντρα σε μια καλή ισπανική ομάδα, ενώ και φίλοι των «πρασίνων» που βρέθηκαν το πρωί στο αεροδρόμιο, για να αναχωρήσουν για Ισπανια τους ενθάρρυναν για την πρόκριση.

Ο Μπενίτεθ θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 19:15, ενώ στις 20:00 ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προπόνηση στο «La Cartuja de Sevilla».