Deadline της ΕΠΟ στον ΟΦΗ να φύγουν 6.800 εισιτήρια έως τις 10 Απριλίου για τον τελικό

Περιθώριο μέχρι τις 10 Απριλίου έχουν στον ΟΦΗ να διαθέσουν 6.800 εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, διαφορετικά θα δοθούν έξτρα θύρες στον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έχουν λάβει από (περίπου) 7.800 εισιτήρια για τον τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σε ό,τι αφορά τους Κρητικούς θα έχουν για τις ανάγκες των φιλάθλων τους τις θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17 και τις θύρες 53 έως 56. Πλην όμως, σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας, για να παραχωρηθούν και οι θύρες 53 έως 56 -που είναι απέναντι από τα επίσημα- στην ομάδα του Ηρακλείου, θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου τα υπόλοιπα εισιτήρια, που φτάνουν τα 6.800. Ο βασικός λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση είναι για να περιοριστούν οι πιθανότητες να υπάρχουν κενά καθίσματα και να αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των κερκίδων.

Σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί τα υπόλοιπα εισιτήρια μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε οι θύρες 53-56 θα γίνουν "νεκρή ζώνη" και οι θύρες 49 έως 52 (η νυν "νεκρή ζώνη) θα δοθούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.