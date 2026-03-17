Παναθηναϊκός: Δέκα «πράσινοι» στις Εθνικές Ελπίδων, Νέων και Παίδων

Στις επιλογές των Εθνικών Ελπίδων, Νέων και Παίδων κλήθηκαν δέκα παίκτες από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού.

Δέκα παίκτες από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού κλήθηκαν στις Εθνικές Ελπίδων και Νέων για τα παιχνίδια του Μαρτίου.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε για τα εντός έδρας ματς της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι στη Μάλτα (27/03, 18:00, Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς) και στη Γερμανία (31/03/, 19:00, "Απόστολος Νικολαΐδης") τον Γιώργο Κάτρη.

Ο Βαγγέλης Μόρας στις επιλογές του στην Εθνική Νέων για την Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19 στη Γερμανία από 25 έως 31 Μαρτίου 2026, με αντιπάλους τη διοργανώτρια του ομίλου, την Αυστρία και τη Σουηδία συμπεριέλαβε τους Νεκτάριο Καλοσκάμη, Ρουσίτ Ζέκα, Ιωάννη-Γαβριήλ Μπόκο και Γιώργο Σόκο του Παναθηναϊκού.

Ο Βασίλης Παπαδάκης απηύθυνε πρόσκληση σε 21 ποδοσφαιριστές για τη συμμετοχή της Εθνικής Παιδων στη 2η προκριματική φάση του U17 EURO 2026, που θα διεξαχθεί στο Μαυροβούνιο στο διάστημα 25-31/03/2026 ανάμεσά τους και τους «πράσινους» Χρήστο Γείτονα, Στέφανο Τσίγκα, Βασίλη Λάβδα, Παναγιώτη Μπινιάρη και Ιάσονα Νεμπή.

