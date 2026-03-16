Με Κάτρη, Χατσίδη και Καλοσκάμη οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων για τις αναμετρήσεις των προκριματικών του Euro 2027.

Έτοιμη για τις κρίσιμες αναμετρήσεις ενόψει Euro 2027 κόντρα σε Μάλτα και Γεωργία είναι η Εθνική Ελπίδων. Ο Γιάννης Ταουσιάνης ανακοίνωσε την αποστολή για τα δύο παιχνίδια.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξανδρος Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Παναγιώτης Τσαντίλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Δημήτρης Χατσίδης.