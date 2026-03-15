Παρά τις απουσίες, η Λάτσιο επιβλήθηκε 1-0 της Μίλαν στο Olimpico και την άφησε στο -8 από την κορυφή.

Η Μίλαν ήξερε ότι μετά την απώλεια της Ίντερ με την Αταλάντα μπορεί να πλησιάσει στο -5 από το Νο1 του Campionato, όμως αντί για νίκη, πήρε ήττα στο Olimpico από την Λάτσιο (1-0) και πλέον τα πράγματα είναι έως απίθανα.

Μπήκε πιο καλά και με κατοχή η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι και είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο ματς στο 23’ με την κεφαλιά του Εστουπινιάν έπειτα από σέντρα του Σαλεμάκερς από δεξιά. Δυστυχώς για τους Rossoneri, έμειναν εκεί και η Λάτσιο αφού προειδοποίησε στο 25’ με τη σουτάρα του Τέιλορ στο οριζόντιο δοκάρι, στο 27’ άνοιξε το σκορ με τον Ίσακσεν, που απέφυγε τον Εστουπινιάν [είχε κακή εκτίμηση της φάσης] και πλάσαρε τον Μενιάν. Η ομάδα του Μαουρίσιο Σάρι είχε και την επόμενη καλή φάση πριν βγει το ημίχρονο, όμως στο 36’ ο Μαλντίνι σε καθαρό τετ-α-τετ πλάσαρε πάνω στον Μενιάν.

Στην επανάληψη, ο Αλέγκρι άλλαξε το σύστημα σε 4-3-3 χωρίς να κάνει αλλαγή θέλοντας να αιφνιδιάσει, όμως στο 51’ στην διπλή ευκαιρία ο Μότα σταμάτησε το σουτ του Πούλισικ και στην κεφαλιά του Φοφανά. Όσο η ώρα περνούσε η Λάτσιο γύριζε σε όλο και πιο αμυντικό mode για να κρατήσει τη νίκη και τα κατάφερε αφού η Μίλαν δεν έφτιαξε ποτέ την τεράστια ευκαιρία και είχε ως αξιοσημειώτη στιγμή ένα γκολ του Ατεκάμε που ακυρώθηκε για χέρι (1-0).

*Στο 65’ ο Αλέγκρι αντικατέστησε τον Ράφα Λεάο, που δεν είχει καλή αντίδραση, έκανε να βγει περίπου ένα λεπτό από το γήπεδο και σχεδόν αρνήθηκε την αγκαλιά του προπονητή του. Ο Μενιάν του ζήτησε να βγει πιο γρήγορα, ενώ ο τεχνικός διευθυντής, Ίγκλι Τάρε, με μορφασμό, διαφώνησε με την αλλαγή.