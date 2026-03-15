Το ανεπανάληπτο χαμένο τετ α τετ του Βιλένα (vid)

Στο 81’ ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία του αγώνα. Ο Τσιριβέγια έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Βιλένα μέσα στην περιοχή και αριστερά, αυτός σούταρε αλλά απέκρουσε ο Κουτσερένκο

Η ευκαιρία του αγώνα από τον Παναθηναϊκό