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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το ανεπανάληπτο χαμένο τετ α τετ του Βιλένα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 81’ ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία του αγώνα. Ο Τσιριβέγια έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Βιλένα μέσα στην περιοχή και αριστερά, αυτός σούταρε αλλά απέκρουσε ο Κουτσερένκο

Η ευκαιρία του αγώνα από τον Παναθηναϊκό

Το ανεπανάληπτο χαμένο τετ α τετ του Βιλένα (vid)