Λόβρεν: «Μπήκαμε με ενέργεια και στο φινάλε πήραμε τη νίκη»

Ο Ντέγιαν Λόβρεν είπε πως μπήκαν με ενέργεια στο παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό, τονίζοντας πως στη συνέχεια πρέπει να επιδείξουν την ευφυΐα και την υπομονή τους.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Για τη διαχείριση σε μία τόσο δύσκολο περίοδο:

«Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να συλλυπηθώ την οικογένεια. Είναι μία τραγωδία. Πολλά τα τραγικά γεγονότα. Δεν θέλουμε να ξανασυμβεί. Μας δίνει κίνητρο να χαρίσουμε χαμόγελο στους οπαδούς μας, σε τόσο τραγική περίοδο. Θέλουμε να απαλύνουμε τον πόνο τον φιλάθλων μας».

Για την κατάστασή του:

«Είμαι πάντα χαρούμενος να βοηθάω την ομάδα. Μου αρέσει εδώ και απολαμβάνω κάθε στιγμή. Δέχθηκα ένα χτύπημα στην αρχή. Βέβαια, δεν ήμουν σίγουρος εκείνη τη στιγμή αν είναι χτύπημα ή μυϊκό. Είχα νεύρα στη συνέχεια, πήρα την κίτρινη κάρτα, γι’ αυτό ο προπονητής με έβγαλε από το παιχνίδι. Νιώθω καλά».

Για τη νίκη ενόψει του φινάλε της κανονικής περιόδου:

«Ξέρετε, το είπαμε και πριν το παιχνίδι. Μπήκαμε σήμερα με ενέργεια, δεν παίξαμε απλά, αλλά στο φινάλε πήραμε το αποτέλεσμα. Ο μαραθώνιος τελειώνει και πλησιάζει ο τελικός στόχος μας. Όλα έχουν να κάνουν με την ευφυΐα και την υπομονή που θα επιδείξουμε».