19 σερί ήττες από τον Ολυμπιακό; Πονάτε που ο ΟΦΗ είναι ελεύθερος…

Θρίαμβος για την ομάδα της Κρήτης που αναπνέει ελεύθερη εδώ και χρόνια, ελέγχει απόλυτα τη μοίρα της και στη δεκαετία που διανύουμε δεν έχει πάρει ούτε ισοπαλία απ’ τον Μπαρτσελολυμπιακό. Ο Γιάννης Αυλακιώτης σας βοηθά να χάσετε το μέτρημα.

Ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Συνώνυμο του καθαρού κούτελου. Των καθαρών χεριών. Ο λόγος που εξαφανίστηκαν οι Σαμουράι στην Ιαπωνία, γιατί ο κώδικας τιμής τους ευτελίστηκε. Δεν άντεξαν έκαναν χαρακίρι. Έμεινε μόνο ο Τομ Κρουζ να μας πει την ιστορία.

Μοναδικό ψεγάδι στο σύμβολο διαφάνειας και καθαρότητας, η σχέση της οικογένειας Βαρδινογιάννη με Παναθηναϊκό και ΟΦΗ. «Δορυφόρος» η ομάδα της Κρήτης έλεγαν οι σοφοί και λαμπροί του αθλήματος. Πανηγυρίζοντας σαν μικρά παιδάκια στην άφιξη του Λάγιος Ντέταρι που έφερε η τότε προεδράρα του Θρύλου. Όμορφες στιγμές, καθαρές…

Κανείς στον ΟΦΗ δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση ντροπής. Τότε που έβαζε πεντάρες στον Παναθηναϊκό, του έκοβε πρωτάθλημα, τον άφηνε εκτός Ευρώπης, του έριχνε τεσσάρες με τέρμα τον Τζόρβα. Ως εδώ! Δεν πήγαινε άλλο αυτή η ατίμωση του Κυπέλλου, της Ευρώπης, της ομαδάρας.

Ο ήλιος βγήκε ξανά. Η θάλασσα ηρέμησε απ’ τη φουρτούνα της. Ο ΟΦΗ λευτερώθηκε. Μακριά από δορυφόρους, αεροπλάνα, αερόστατα και ελικόπτερα. Καθαρός. Ξάστερος. Με τους υποβιβασμούς του, τα πριν από τρίτες ομάδες για να νικά τον Παναθηναϊκό όπως έχει πει ο Μέσι της Κρήτης ο Κουτσιανικούλαρος.

Προχωρά στο δρόμο και είναι υπερήφανος. Τερματίστηκε η περίοδος της ντροπής. Τότε με την αρμάδα του Ευγένιου Γκέραρντ, των παικταράδων που έγραψαν ιστορία. Τώρα ζει τις πιο ένδοξες στιγμές του ο Όμιλος.

Σας τα λέω και δακρύζω. Αρχίζω να σιγοτραγουδώ Ξυλούρη. Για τα επιτεύγματα του ελεύθερου ΟΦΗ. Έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει. Χωρίς να τον λένε δορυφόρο. Με καμία υποχρέωση απέναντι σε κανέναν.

Τίμια, ντόμπρα και μάγκικα, παίζει τα παιχνίδια του. Να, καλή ώρα με τον Ολυμπιακό. Μεγάλη ομάδα της χώρας, οι οπαδοί του οποίου έχουν και συνθήματα για «παράρτημα στην Κρήτη». Μπαίνει μέσα η ΟΦΑΡΑ και σαρώνει… Με κάποιες αναποδιές βέβαια, λίγη ατυχία. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο όταν δεν είναι δορυφόρος για να κόβεις πρωταθλήματα, Ευρώπες, να ρίχνεις πεντάρες και τεσσάρες.

Λεύτερος και ωραίος ο ΟΦΗ, έχει πλέον 19 αγώνες σερί ήττες από τον Ολυμπιακό. Προσοχή στη λεπτομέρεια φίλοι του: Είναι ήττες με καθαρό κούτελο. Τι να κάνουν τα παιδιά; Με υπερομάδα παίζουν. Αυτή που αν δεν ήταν η αποβολή του Έσε θα κατατρόπωνε την Μπαρτσελόνακι ας έγραψε έξι το κοντέρ.

Τι να κάνουν τα παιδιά του ΟΦΗ, με τον Κωστούλα, τον Αθανασίου και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο κατέβηκε ο ΟΦΗ, αν ήταν τόσο καλοί θα τους κρατούσε ο Ολυμπιακός, δεν θα τους έδινε δανεικούς εδώ κι εκεί. Τα εξηγώ ωραία; Ο Φούντας και ο Σαλσέδο να μην ξεκουραστούν; Τρίτη-Πέμπτη δουλεύουν οικοδομή, δεν βγάζουν 90λεπτο.

Τι να κάνει κι ο Κόντης; Σπαθιά να καταπιεί; Θα έβαζε τον Νέιρα από την αρχή αλλά είναι τακτικά απείθαρχος, συνέχεια τρέχει να κυνηγάει τη μπάλα ενώ ο Χρήστος θέλει παιδιά προσηλωμένα στο τακτικό κομμάτι. Έτσι κατάφερε να έχει 0,06 Xgoals, είχε και γενέθλια ο Μεντιλίμπαρ, δεν είναι ώρα για φάρσες να του χαλάσουν τη μέρα.

Ο Μπαρτσελολυμπιακός έχει 19 σερί νίκες σε κάθε διοργάνωση κόντρα στον λεύτερο ΟΦΗ. Το ξαναγράφω για να χαρείτε, είμαι καλόψυχος. Τελευταία φορά που με καμάρι ήρθε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, ήταν Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018. Ούτε οκταετία δεν έχει κλείσει ακόμη. Μια χαρά.

Στην αρμάδα του Θρύλου αυτά τα σερί είναι τα φυσιολογικά. Πολύ του είναι του ΟΦΗ που πριν τρία χρόνια είχε τολμήσει να βάλει και γκολ. Σε εκείνο το 2-1 του Φαλήρου. Αυτό πληρώνει, αλλά το πληρώνει ελεύθερα.

Τα γκολ συνολικά στα αυτά τα 19 ματς είναι 47-7. Έχω γίνει στατιστικολόγος για πάρτη σας. Ε ρε τι κάνει το καθαρό κούτελο! Να μη χορταίνεις να αναλύεις τα στατιστικά.

Βρε χαμένα κορμιά που σας φαίνεται μεγάλο αυτό το σερί, τι θέλετε; Να γυρίζουμε στις μαύρες μέρες των δορυφόρων και των σχέσεων με τον Παναθηναϊκό; Τότε που το καμάρι της Κρήτης μαράζωνε, γνωρίζοντας ταπεινωτικό σερί 8 σερί ηττών από το 2000-01 μέχρι το 2003-04. Σε όλη τη διάρκεια της δορυφορικής σχέσης, αυτό το ντροπιαστικό σερί άφησε σημάδια πάνω στον Όμιλο.

Αυτά όμως επί Μπούση κόπηκαν μαχαίρι.

Ώσπου σήμαναν οι καμπάνες. Το ποδόσφαιρο ανάσανε. Ο ΟΦΗ προχωρά τιμώντας το όνομά του, με μεγάλη προσπάθεια να σταματήσει τον Ολυμπιακό όπως και κάθε άλλο αντίπαλο. Τυγχάνει να υπάρχουν 19 σερί ήττες. Η προσπάθεια μετράει. Δεν είπε κανείς πως θα έρθει και το αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή θα έρθει κι ο Κουτσουπιάς στα ματς με τον Ολυμπιακό. Κι όταν μειώσει 3-1 σε κάποιο επόμενο ματς τότε θα καταπιείτε τη γλώσσα σας.