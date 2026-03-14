Παντελίδης: «Είδα... φαντάσματα στο πρώτο ημίχρονο!»

Ο Σάββας Παντελίδης τόνισε ότι οι χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο τον έκαναν να βλέπει... φαντάσματα από αγώνες του πρόσφατου παρελθόντος.

Ο προπονητής της ΑΕΛ στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που είχε η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο, εξηγώντας ότι οι «βυσσινί» έμειναν προσηλωμένοι στο πλάνο τους και κατάφεραν να πάρουν τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για τις πολλές ευκαιρίες της ομάδας του: «Είδα φαντάσματα στο πρώτο ημίχρονο, από παιχνίδια που έχουν περάσει. Έχουμε κάνει ένα από τα καλύτερά μας ημίχρονα από θέμα παραγωγικότητας και χάναμε 1-0. Να σας πω την αλήθεια πίστεψα ότι είναι ο μόνος του ποδοσφαίρου. Αλλά παραμείναμε ήρεμοι, δεν αλλάξαμε πολλά στο πλάνο. Βρήκαμε ένα γκολ, αλλά δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε το ματς».

Για το ότι τα Play-Outs θα είναι πολύ κρίσιμα: «Θα είναι κρίσιμα, το ξέραμε αυτό. Δουλεύουμε για να γίνουμε καλύτεροι».