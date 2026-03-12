Ακύρωσε τα φιλικά με Ιορδανία και Ιράν λόγω του πολέμου η Ανγκόλα

Η Αγκόλα ακύρωσε τα προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια, -στα τέλη Μαρτίου στο Ντουμπάι, εναντίον της Ιορδανίας και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

«Η επιδείνωση της τρέχουσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη αστάθεια που γίνεται αισθητή στην περιοχή σήμαιναν μια σοβαρή, συνετή και υπεύθυνη επαναξιολόγηση», ανέφερε η ανακοίνωση.



Οι αξιωματούχοι της Αγκόλας δήλωσαν ότι προσπάθησαν να αναζητήσουν μια εναλλακτική λύση για τον αγώνα εναντίον της Ιορδανίας, αλλά «μετά από μια εις βάθος και αυστηρή αξιολόγηση των οικονομικών υποχρεώσεων, της απαιτούμενης υλικοτεχνικής και διοικητικής προσπάθειας και του αντίστοιχου ανταγωνιστικού οφέλους για την εθνική ομάδα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διεξαγωγή μόνο ενός αγώνα δεν θα δικαιολογούνταν ορθολογικά και στρατηγικά».

Έτσι η Αγκόλα δεν θα συμμετάσχει στο διεθνές παράθυρο του Μαρτίου. Η χώρα δεν προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και θα παίξει τον επόμενο επίσημο αγώνα της τον Σεπτέμβριο, όταν ξεκινούν τα προκριματικά του ομίλου για την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2027.