ΑΕΚ: Η UEFA θυμήθηκε την απόκρουση του Στρακόσα στη Σλοβενία (vid)

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Conference League, με αντίπαλο την Τσέλιε στη Σλοβενία και η UEFA θυμήθηκε μια στιγμή του αγώνα των δύο ομάδων, στην πρεμιέρα της League Phase.
Αν και η Ένωση είχε ηττηθεί με 3-1, είχε καταγραφεί μια σπουδαία απόκρουση του Θωμά Στρακόσα με το ένα χέρι και την μπάλα να έχει κοντράρει στον Ρέλβας.
Δείτε τη φάση:
Thomas Strakosha with a super save 👏#UECL | @AEK_FC_OFFICIAL pic.twitter.com/CQ5rRnFK3f— UEFA Conference League (@Conf_League) March 10, 2026