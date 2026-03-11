ΑΕΚ: Η UEFA θυμήθηκε την απόκρουση του Στρακόσα στη Σλοβενία (vid)

Ο Στρακόσα είχε κάνει μια εξαιρετική επέμβαση με το ένα χέρι στο πρώτο ματς της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Conference League, με αντίπαλο την Τσέλιε στη Σλοβενία και η UEFA θυμήθηκε μια στιγμή του αγώνα των δύο ομάδων, στην πρεμιέρα της League Phase.

Αν και η Ένωση είχε ηττηθεί με 3-1, είχε καταγραφεί μια σπουδαία απόκρουση του Θωμά Στρακόσα με το ένα χέρι και την μπάλα να έχει κοντράρει στον Ρέλβας.

Δείτε τη φάση: