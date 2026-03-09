Η Βαλένθια έκανε μυθική ανατροπή απέναντι στην Αλαβές

H Βαλένθια επέστρεψε από την «κόλαση» και με γκολ στις καθυστερήσεις, λύγισε την Αλαβές με 3-2, κάνοντας επική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Το ματς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τις «νυχτερίδες» αφού μόλις στο 3ο λεπτό, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκας Μπογιέ έβαλε σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους, με το 0-1 να μένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Βαλένθια βρήκε την απάντηση με τον Χάβι Γκέρα στο 47' να ισοφαρίζει σε 1-1, όμως ο Λούκα Μπογιέ στο 71ο λεπτό έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ την Αλαβές.

Οι γηπεδούχοι αρνήθηκαν να τα παρατήσουν και στο 90' ο Τσιουμάρτ ισοφάρισε σε 2-2, όμως το ματς είχε συγκλονιστικό φινάλε, με τον Ούγκο Ντούρο στο 90+9' να χαρίζει τη νίκη στη Βαλένθια με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.