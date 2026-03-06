Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Ντιμπάλα!

Άσχημα... μαντάτα για τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος τραυματίστηκε στη χθεσινή (5/3) προπόνηση της Ρόμα!

Περίπου ενάμιση μήνα αναμένεται να μείνει εκτός δράσης ο Πάουλο Ντιμπάλα.

Αν και οι «τζιαλορόσι» γνωστοποίησαν ότι αποχώρησε λόγω μυϊκών ενοχλήσεων από το πρόγραμμα, οι εξετάσεις έδειξαν ολική ρήξη έξω μηνίσκου στο γόνατο!

Ο 32χρονος άσος υποβλήθηκε σήμερα (6/3) σε χειρουργική επέμβαση και προβλέπεται να επιστρέψει μετά από 45 ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου.

Η Ρόμα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της σεζόν, καθώς είναι τέταρτη στη Serie A και παλεύει να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το Champions League, ενώ θα αντιμετωπίσει τις επόμενες δύο εβδομάδες την Μπολόνια, στη φάση των «16» του Europa League.

Ο Ντιμπάλα θα χάσει τα παιχνίδια με τους «ροσομπλού», αλλά και τους πιθανούς προημιτελικούς, εφόσον προκριθούν οι Ρωμαίοι, καθώς και αρκετά ματς του πρωταθλήματος, ασχέτως αν το τελευταίο διάστημα δεν έχει θέση βασικού και συνολικά, διάγει μια μέτρια χρονιά με 3 γκολ και 4 ασίστ σε 22 συμμετοχές, ενώ ενισχύονται οι φήμες περί «φλερτ» με την Μπόκα Τζούνιορς ενόψει του καλοκαιριού.