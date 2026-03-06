PAOK Academy: Πολύτιμες εμπειρίες σε ευρωπαϊκά τουρνουά

Πολύτιμες εμπειρίες απέκτησαν τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκά τουρνουά της Μάλτας και της Βουλγαρίας.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:



«Στο PAOK Academy κάθε ευκαιρία για εξέλιξη αξιοποιείται. Γι’ αυτό ακόμα και στις αργίες ή τα τριήμερα ταξιδεύουμε και συμμετέχουμε σε διεθνή τουρνουά. Δύο τμήματα «μικρών» μας, λοιπόν, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας πήγαν στη Μάλτα και στη Βουλγαρία, νίκησαν, έχασαν, γνώρισαν άλλες ομάδες και σε κάθε περίπτωση, ουσιαστικά κέρδισαν. Εμπειρίες, «δέσιμο», όμορφες στιγμές.

H Κ13 κέρδισε το ΥPD Trophy της Μάλτας, κερδίζοντας όλα τα ματς που έπαιξε στο τουρνουά. Οι μικροί έκαναν επτά νίκες με απολογισμό 26 γκολ, ενώ δέχτηκαν μόνο δύο. Πρώτος σκόρερ του τουρνουά (με εννιά γκολ), αλλά και MVP αναδείχτηκε ο Συμεών Γαλανόπουλος.

Η Κ10 συμμετείχε στο Pirin Cup της Βουλγαρίας, σε δύο ηλικιακές κατηγορίες μάλιστα. Στην κατηγορία Κ10 κατετάγη τρίτη ανάμεσα σε 18 ομάδες και στην κατηγορία Κ11 πήρε τη δεύτερη θέση στο silver path, χάνοντας τον τελικό στα πέναλτι. Είχαμε κι άλλη διάκριση, καθώς ο Άγγελος Μαρίνος κέρδισε το βραβείο του καλύτερου μέσου του τουρνουά.

Την πορεία τους στο τουρνουά τα παιδιά την αφιέρωσαν στον συμπαίκτη τους Αστέριο Κουλίδη, που δυστυχώς έσπασε το χέρι του στην προπόνηση, ωστόσο ταξίδεψε στο Σαντάνσκι και ήταν δίπλα στην ομάδα του σε όλο το τουρνουά.

Νωρίτερα, στις αρχές Φεβρουαρίου, η Κ11 ταξίδεψε στο Χέρτεν της Γερμανίας για το Eurocup, ένα τουρνουά futsal. Ήταν η πρώτη φορά που τμήμα μας συμμετείχε σε τουρνουά futsal, το οποίο διεξάγεται σε κλειστό γυμναστήριο, με διαφορετική μπάλα και διαφορετικούς κανόνες. Ελίτ ομάδες συμμετείχαν, όπως οι Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Μπενφίκα, Φέγενορντ, Λεβερκούζεν, Μπορούσια Ντόρντμουντ. Τα παιδιά έμειναν σε οικογένειες Ελλήνων φιλάθλων του ΠΑΟΚ της περιοχής και η φιλοξενία, όπως πάντα, ήταν άψογη.