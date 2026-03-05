ΜΜΕ Κροατίας: «Ο Βίντα απάντησε αρνητικά στον Ντάλιτς για την εθνική, θέλει να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα»

Αρνητικά απάντησε ο Ντομαγκόι Βίντα στην πρόταση που δέχτηκε από την Ομοσπονδία της Κροατίας για να αναλάβει πόστο στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής.

Πιο συγκεκριμένα στην Κροατία επαναφέρουν το θέμα της επαφής που υπήρξε μεταξύ του ομοσπονδιακού προπονητή Ζλάτκο Ντάλιτς και του Ντομαγκόι Βίντα όπου ο πρώτος είχε προτείνει στον αμυντικό της ΑΕΚ να ενταχθεί στο staff της εθνικής και πιο συγκεκριμένα να αναλάβει ρόλο βοηθού προπονητή ενόψει Μουντιάλ.

Η εξέλιξη λοιπόν όπως καταγράφουν στην Κροατία είναι πως ο Βίντα ενημέρωσε την Κροατική Ομοσπονδία και προσωπικά τον Ντάλιτς ότι θέλει να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα και πως δεν κάνει πλάνα για να σταματήσει το καλοκαίρι.

«Ο Βίντα ευχαρίστησε τον Ντάλιτς και μετέφερε στην Εθνική Κροατίας, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά στην καριέρα του 105 συμμετοχές, ότι είναι αρνητικός σε αυτό το ενδεχόμενο τώρα καθώς το πλάνο του είναι να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο είτε στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, είτε σε άλλη χώρα», αναφέρουν οι Κροάτες για τον Βίντα ο οποίος ήδη βρίσκεται σε επαφές με την ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολαίου του για έναν ακόμα χρόνο.

Σε άλλο σημείο οι Κροάτες σημειώνουν πως μια επιλογή του Ζλάτκο Ντάλιτς για το προπονητικό επιτελείο είναι και ο Ντέγιαν Λόβρεν του ΠΑΟΚ αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει να τερματίσει την καριέρα του, όπως τονίζεται.