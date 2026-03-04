Πετούσε φωτιές ο Παναθηναϊκός του Ράφα, σκόρπισε τον ΟΦΗ με 4–1, πάτησε 4αδα και πάει στη Λιβαδειά με στόχο να καπαρώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Σε θέση Ευρώπης βρίσκεται από απόψε ο Παναθηναϊκός, μετά την κυριαρχική του εμφάνιση και επιβλητική νίκη με 4-1 επί του ΟΦΗ στο εξ αναβολής ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το τριφύλλι του Ράφα πετούσε φωτιές, σκόρπισε τους Κρητικούς, πάτησε 4άδα και πάει στη Λιβαδειά με στόχο να καπαρώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Μπενίτεθ ήταν εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να προβεί σε ακόμα ένα ροτέισον έχοντας να διαχειριστεί τα απανωτά ματς αλλά και τις απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών του λόγω τραυματισμών (Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Κώτσιρας) και τιμωριών από κάρτες (Καλάμπρια, Σφιντέρσκι). Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Κάτρη για τη θέση του δεξιού φουλ μπακ και τους Ρενάτο-Μπακασέτα δίδυμο στον άξονα, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω από τον Τετέι.

Ο Χρήστος Κόντης που επέστρεψε στο γήπεδο της Λεωφόρου ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, δεν είχε κάποιο πρόβλημα πέραν της απουσίας του τιμωρημένου Αποστολάκη και παρέταξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα δίχως κάποια έκπληξη.

Οι πράσινοι μπήκαν στο ματς με αποφασιστικότητα και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στην πρώτη τους υποσχόμενη ευκαιρία, στο 7’. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε ιδανικά φάουλ από πλάγια δεξιά και ο προωθημένος Γέντβαϊ με καρφωτή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Οκτώ λεπτά αργότερα, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του μετά από κλέψιμο του Μπακασέτα στον άξονα και πάσα στον Τετέι, ο οποίος ελίχθηκε έξω από την περιοχή και έδωσε στον Ρενάτο. Αυτός έπιασε ιδανικό συρτό σουτ προς τη δεξιά γωνία του Χριστογεώργου που δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης και είδε την μπάλα να αναπαύεται στην εστία του (2-0) στο 15’.

Το τριφύλλι είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, παρότι έχασε λόγω τραυματισμού τον Ινγκασον στο 20’ (με τον Ζαρουρί να αγωνίζεται ως φουλ μπακ από δεξιά και τον Κάτρη να μετατοπίζεται στόπερ).

Και στο 24’ έφτασε κοντά σε ένα τρίτο γκολ, μετά από συνδυασμό του Αντίνο με τον Κυριακόπουλο από αριστερά και σέντρα του τελευταίου προς τον Ταμπόρδα στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έπιασε κεφαλιά-ψαράκι αλλά ο Χριστογεώργος έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ.

Στο 40’ οι πράσινοι βγήκαν σε γρήγορο επιθετικό τρανζίσιον με τον Τετέι να παίρνει τον διάδρομο που του άφησε ο Αντίνο με ανάποδη κίνηση, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στον Λαμπρόπουλο και κατέληξε κόρνερ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ωστόσο, ο ΟΦΗ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δημιουργώντας ρήγμα από την αριστερή του πλευρά, με τον πιο επικίνδυνο παίκτη του, τον Νους, να συνδυάζεται με τον Αθανασίου. Αυτός πρόλαβε την μπάλα πριν βγει και με συρτή πάσα τροφοδότησε τον Σαλσέδο, που πλάσαρε σωστά τον Λαφόν (45+1’).

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό να έχει ισχνό προβάδισμα, το οποίο ωστόσο, διεύρυνε γρήγορα. Στο 51’ ο Τετέι έβγαλε τετ α τετ τον Ρενάτο που πήγε να ντριμπλάρει τον Σενγκέλια πριν σουτάρει χωρίς επιτυχία, με τον Αντίνο να παίρνει το «ριμπάουντ» και να διαμορφώνει το 3-1, στο παρθενικό του γκολ με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι.

Ο ΟΦΗ απείλησε στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Νους να μπαίνει κατά μέτωπο και να σουτάρει, αλλά ο Λαφόν έδιωξε, όπως έκανε και ο Χριστογεώργος στο σουτ του Κυριακόπουλου στο 54’.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ένα ακόμη γκολ στο 72’ μετά από κλέψιμο του Αντίνο και πάσα στον Κυριακόπουλο, το σουτ του οποίου έδιωξε ο Χριστογεώργος, όπως έκανε και στο αμέσως επόμενο λεπτό σε φανταστική κατά μέτωπο ενέργεια του Τετέι.

Ο Ελληνας στράικερ πέρασε δύο αμυντικούς των φιλοξενούμενων, μπήκε στην περιοχή και σούταρε αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ παραχώρησε κόρνερ (73’).

Πάλι ο Χριστογεώργος έσωσε την εστία του στο 82’ σε δυνατό σουτ του Σισοκό, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό στον «κεραυνό» του Ζαρουρί με το οποίο διαμορφώθηκε το 4-1 μέσα σε αποθέωση!

Ο Παναθηναϊκός κυριαρχούσε στο χορτάρι, έβγαζε ωραίες συνεργασίες και αποζημίωνε με (τέσσερα) γκολ και θέαμα όλους όσοι βρέθηκαν απόψε στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-3): Λαφόν, Κάτρης, Ινγκασον (20’ Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Ρενάτο (64’ Σισοκό), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (75’ Τζούρισιτς), Τετέι (76’ Πάντοβιτς(, Αντίνο (75’ Πελίστρι).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης / 3-4-3): Χριστογεώργος, Κωστούλας (74’ Πούγγουρας), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια (74’ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος (46’ Μπαϊνοβιτς), Αθανασίου (87’ Χατζηθεοδωρίδης), Νους, Σαλσέδο, Φούντας (74’ Ισέκα).