Αν και προηγήθηκε με 2-0, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι ισοφαρίστηκε στο τέλος από την Σεβίλλη.

Αυτό που έμοιαζε στο πρώτο μέρος με έναν εύκολο θρίαμβο στο ντέρμπι της πόλης για την Μπέτις, έγινε στο τέλος ένας μικρός εφιάλτης.

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο της Σεβίλλης, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τον βαθμό τις ισοπαλίας σε ένα τρελό ντέρμπι που τα είχε όλα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς (16') χάρη σε εκπληκτικό τελείωμα του Άντονι με γυριστό ψαλιδάκι, ενώ έδειξαν να κλειδώνουν την νίκη με ακόμα ωραιότερο γκολ.

Ο Αμπντέ βρήκε με φανταστική κάθετη τον Φιδάλγο, εκείνος τελείωσε με το εξωτερικό του δεξιού και το γήπεδο πήρε φωτιά (37', 2-0).

Ωστόσο, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Μία υπέροχη κεφαλιά ψαράκι του Αλέξις Σάντσες έκανε το 2-1 (62') και άλλαξε όλη την ψυχολογία του ντέρμπι.

Η Μπέτις έχασε μέτρα και το πλήρωσε από στατική φάση, ο Ρομέρο πήρε την απομάκρυνση και με τρομερό σουτ έκανε το 2-2 (85').

Το ντέρμπι είχε κι άλλες συγκινήσεις, όμως. Ο Αμπντέ με προσωπική ενέργεια άφησε όρθιο τον Βλαχοδήμο, όμως έστειλε την μπάλα στο δοκάρι (87'), ενώ στις καθυστερήσεις ο Άνταμς πέρασε και τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, όμως ο Γιορέντε έσωσε πάνω στην γραμμή το 2-3.