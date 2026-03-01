Ατλέτικο, Γιουβέντους και Νιούκαστλ θα δώσουν «μάχη» για τον Ντάργουϊν Νούνιες

O Ουρουγουανός επιθετικός έχει τεθεί εκτός πλάνων στην Αλ Χιλάλ και ψάχνεται για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Ο Ντάργουϊν Νούνιες το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε από την Λίβερπουλ στην Σαουδική Αραβία, ωστόσο η θητεία του στην Αλ Χιλάλ δεν εξελίχθηκε όπως την περίμενε, αφού το τελευταίο διάστημα έχει τεθεί στο περιθώριο.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «Football Insider», η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Γιουβέντους και η Νιούκαστλ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Ουρουγουανό στράικερ και ετοιμάζουν τις κινήσεις τους για το καλοκαίρι.

Έτσι, έναν χρόνο μετά την φυγή του από την Ευρώπη για την Σαουδική Αραβία, ο Ντάργουϊν Νούνιες αναμένεται να επιστρέψει και μένει να φανεί ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.