Αλμέιδα: «Οι Χιλιανοί θα πρέπει να είναι ευγνώμονες στον Πελεγκρίνι»

Η Σεβίλη θα επισκεφτεί την Κυριακή (1/3) την Μπέτις -ομάδα που κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στους «16» του Europa League- στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, και ο Αργεντινός προπονητής Ματίας Αλμέιδα, μίλησε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, αποθεώνοντας τον Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ ρωτήθηκε για τον προπονητή της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι και τη γνώμη ορισμένων Χιλιανών που τον περιγράφουν ως «αμυντικό»: «Το να έχεις γνώμη είναι ελεύθερο. Την ημέρα που θα πρέπει να πληρώσεις 50 σεντς για να έχεις γνώμη, ο κόσμος θα αλλάξει. Οι Χιλιανοί θα πρέπει να είναι ευγνώμονες στον Πελεγκρίνι, που έχει κάνει τη χώρα του υπερήφανη. Όπου κι αν έχει πάει, τον σέβονται και τα έχει πάει καλά. Κουβαλάει τη σημαία του μαζί του, τη χιλιανή σημαία. Εκπροσωπεί μια χώρα. Είχαμε την αντιπαλότητα Μέσι-Μαραντόνα και δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, παρόλο που ήταν και οι δύο δικοί μας. Ως Αργεντινός, έχω τεράστιο σεβασμό για τον χιλιανό λαό και για τον Πελεγκρίνι, γιατί όλοι εμείς οι προπονητές ξέρουμε πώς είμαστε. Ο Μανουέλ είναι σοβαρός, ταπεινός, εργατικός και έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ποδόσφαιρο. Φέρτε έναν άλλο Πελεγκρίνι, για το καλό της Χιλής. Έχετε μόνο έναν. Εκτιμήστε τον», τόνισε ο Ματίας Αλμέιδα.

Και συνέχισε μιλώντας για το παιχνίδι: «Υπάρχει μια πραγματικότητα, είναι σε καλύτερη φόρμα από εμάς, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι τα ντέρμπι είναι διαφορετικά. Η Μπέτις είναι καλύτερη από εμάς, και αυτό είναι προφανές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το φαβορί. Είναι έντεκα εναντίον έντεκα με πλούσια ιστορία. Αν μπορέσουμε να κάνουμε τους παίκτες να βγουν εκεί με την επιθυμία να τα δώσουν όλα σε ένα ντέρμπι, θα είναι ένα υπέροχο θέαμα».