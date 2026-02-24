Ο Γκαγιάρδο αποχωρεί από τον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ

Ο Μαρτσέλο Γκαγιάρδο πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ, μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας την φετινή σεζόν.

Ο πολύπειρος προπονητής συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρίβερ Πλέιτ την τελευταία δεκαετία, όμως η δεύτερη θητεία του στους «εκατομμυριούχους», δεν εξελίχθηκε όπως την περίμενε.

Ο Γκαγιάρδο επέστρεψε στην Ρίβερ Πλέιτ πριν από έναν χρόνο, μετά από ένα διάλειμμα στην Σαουδική Αραβία, όμως την φετινή σεζόν οι «μιγιονάριος», τέθηκαν γρήγορα εκτός στόχων, με απογοητευτικές εμφανίσεις.

Ο Γκαγιάρδο είχε συνάντηση με τους ιθύνοντες της Ρίβερ Πλέιτ και πάρθηκε η απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι τους, με τον Αργεντινό τεχνικό να κάθεται για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας του στην αναμέτρηση με την Μπάνφιλντ.