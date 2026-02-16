Τότι: «Η Ρόμα είναι το σπίτι μου - Συζητάμε κάποιες λεπτομέρειες και αποφασίζουμε τι είναι καλύτερο»

Κοντά στη μεγάλη επιστροφή του στη Ρόμα είναι ο Φραντσέσκο Τότι, με τον Ιταλό να επιβεβαιώνει πως μιλάει με τους Τζιαλορόσι προκειμένου να βρεθεί η σωστή... φόρμουλα για την παρουσία του στην ομάδα.

Όπως είπε ο θρύλος των «τζιαλορόσι», η Ρόμα είναι και ήταν πάντα το σπίτι του, με τον Τότι να αναφέρει πως συζητά με την ομάδα κάποιες λεπτομέρειες και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για όλους.

«Πάντα ήμουν οπαδός της Ρόμα. Για μένα, η Ρόμα είναι το σπίτι μου. Πάντα ήταν, ακόμα κι αν δεν είμαι εκεί. Είμαι χαρούμενος με αυτό που κάνουν και την πορεία τους. Υπήρξαν φήμες τελευταία. Είναι αλήθεια, μιλάμε, συζητάμε κάποιες λεπτομέρειες και αποφασίζουμε τι είναι καλύτερο για όλους. Ελπίζω να μπορέσουμε να λύσουμε αυτήν την κατάσταση σύντομα. Αργά ή γρήγορα, σίγουρα το συζητάμε. Έχει ξεκινήσει με το δεξί ο Γκασπερίνι στην ομάδα. Δείπνησα μαζί του και μιλήσαμε λίγο για τα πάντα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Ιταλός.