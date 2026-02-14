Πολύτιμη εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Κόμο πήρε η Φιορεντίνα (1-2) και με αγώνα περισσότερο έπιασε την 17η, Λέτσε.

Κάθε άλλο παρά τιμητικό για είναι για τους Viola να κοντράρονται με την Λέτσε για την παραμονή στην Serie A έπειτα από 25 αγώνες, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα φέτος. Η ομάδα του Πάολο Βανόλι πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη σε βάρος εκείνης του Σεσκ Φάμπρεγας (1-2), έπιασε την την Λέτσε στους 21 πόντους και μείωσε στο -2 από την Κρεμονέζε, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

Η Φιορεντίνα άνοιξε το σκορ με τον Φατζόλι στο 26’ και στο 54’ ο Μόις Κιν με πέναλτι έβαλε βάσεις νίκη (0-2). Η Κόμο, που είχε στο αρχικό σχήμα τον Τάσο Δουβίκα, απλά κατάφερε να μειώσει στο 77’ με αυτογκόλ του Παρίζι, καθώς το 1-2 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε και η αγωνιστική μπορεί να τη βρει ακόμα και εκτός 7άδας, αν η Αταλάντα επικρατήσει εντός έδρας της Λάτσιο.