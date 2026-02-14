Ο Ηρακλής πέτυχε μία πολύ σημαντική νίκη στη πρεμιέρα των play off και σε συνδυασμό με το 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλίας ξέφυγε με τέσσερις πόντους από τους διώκτες του.

Ξεκίνημα με το δεξί για τον Ηρακλή στα play off της Super League 2. Ο Γηραιός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης Β' στο Καυταντζόγλειο με 2-0 και σε συνδυασμό με το 0-0 ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου, ξέφυγε από τους Θεσσαλούς με τέσσερις πόντους.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης με την κεφαλιά του Μάναλη η οποία κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Το τρίποντο, σφράγισε ο Τσάκλα 56ο λεπτό, για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το πρώτο του γκολ στα κυανόλευκα.

Οι συνθέσεις:

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Τσάκλα, Κάτσικας, Βιτλής, Τζίμας, Μάναλης, Κράιντζ, Χάμοντ, Ντέλετις, Ουάρντα, Εραμούσπε.

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Αρχοντάκης, Τερεζίου, Κανελλόπουλος (70′ Ντερβίση), Γρομητσάρης, Γρόζντανιτς, Φρόκου, Μπουλούλης, Καλλαντζή, Φερνάντεζ (70′ Αλμύρας), Σιμόνι (70′ Κάλα), Κεδίκογλου (74′ Γραμμένος).