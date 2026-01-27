Δουβίκας: «Ο Ράφα Μπενίτεθ με δίδαξε πάρα πολλά»

Ο Τάσος Δουβίκας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Gazzetta dello Sport», μίλησε για την συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ στην Θέλτα, τονίζοντας ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού τον βοήθησε στην εξέλιξή του.

Ο Έλληνας στράικερ αναφέρθηκε και στην θητεία του στην Κόμο, κάνοντας και σύγκριση μεταξύ του ισπανικού και του ιταλικού ποδοσφαίρου, αναφέροντας ότι στην Serie A υπάρχει εμμονή με το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την εμπειρία του στην Ισπανία: «Πιστεύω ότι η παρουσία μου στην Ισπανία με τη Θέλτα με βοήθησε σημαντικά. Εξελίχθηκα πολύ σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Το να αγωνίζομαι απέναντι σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης με προετοίμασε για να αντιμετωπίσω συλλόγους όπως η Ίντερ ή η Νάπολι. Ο Ράφα Μπενίτεθ με δίδαξε πάρα πολλά».

Για την πορεία του στην Ιταλία: «Αντίστοιχα, ένας σπουδαίος προπονητής όπως ο Φάμπρεγας, επίσης Ισπανός, εδώ στην Κόμο με βοηθάει πάρα πολύ. Ξεκινώντας από την κατανόηση των διαφορών μεταξύ του ισπανικού και του ιταλικού ποδοσφαίρου, το οποίο είναι πολύ πιο αμυντικογενές.

Στην Ισπανία δίνεται προτεραιότητα στην τεχνική και τη δημιουργικότητα, ενώ εδώ υπάρχει εμμονή με το αποτέλεσμα. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ να παίζω και να ζω στην Ιταλία. Τόσο σε ποδοσφαιρικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, διανύω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου».