Λούκμαν: Πιέζει ξανά για αποχώρηση από την Αταλάντα

Νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από το μέλλον του Αντεμόλα Λούκμαν άνοιξε η επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Νιγηριανός επιθετικός φαίνεται πως εκφράζει εκ νέου την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Αταλάντα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Αν και το περασμένο καλοκαίρι οι «Μπεργκαμάσκι» είχαν απορρίψει κάθε σκέψη πώλησής του, ο 26χρονος δεν άφησε την προσπάθεια για αλλαγή ποδοσφαιρικής στέγης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, κατέθεσε επίσημο αίτημα μεταγραφής, ζητώντας να φύγει πριν από την ολοκλήρωση της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Λούκμαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας, επανέφερε το θέμα στη διοίκηση της Αταλάντα, λέγοντας πως επιθυμεί ένα νέο ξεκίνημα μέσα στον Ιανουάριο.