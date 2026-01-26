Πρόταση Μπακογιάννη να τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων ο Δομάζος

Ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος ώστε να τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων ο Μίμης Δομάζος.

Ο μεγάλος «Στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε από την ζωή πριν από έναν χρόνο, σε μια εξέλιξη που βύθισε στο πένθος όλη την χώρα.

Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση ώστε να συμφωνηθεί ο καλύτερος τρόπος για να τιμηθεί ο Μίμης Δομάζος, ώστε να αναδεχθεί η καριέρα του και το παράδειγμα που έθεσε για τις νέες γενιές.

Μένει να φανεί ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα ληφθούν, με το αποτύπωμα που άφησε πάντως ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την ελληνική κοινωνία γενικότερα να είναι ανεξίτηλο.