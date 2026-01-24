Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει δύο φορές, η Κόμο έδωσε συνέχεια στη σεζόν… Ευρώπης διαλύοντας με 6-0 την Τορίνο και πλησιάζοντας στο -2 από την 4άδα.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε δύο γκολ, έφτασε τα 8 στη φετινή Serie A και αναδείχθηκε MVP στην εντυπωσιακή νίκη της Κόμο κόντρα στην Τορίνο με 6-0. Με αυτή, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πήγε στους 42 βαθμούς και στο -2 από την 4η θέση και την Ρόμα, ενώ είναι η 2η καλύτερη επίθεση και άμυνα του πρωταθλήματος. Πολύ χαμηλά η Granata, μόλις στο +6 από τον υποβιβασμό.



Στο 8’ ο Δουβίκας έφυγε στην κόντρα, προστάτευσε όμορφα την μπάλα και έγραψε το 1-0 με όμορφο τελείωμα για να κάνει στο 16’ ο Μπατούρινα το 2-0, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο τα γκολ έπεσαν «βροχή» από την Κόμο, που έκανε το 3-0 στο 59’ με πέναλτι του Ντα Κούνια, στο 66’ ο Δουβίκας πέρασε και τον τερματοφύλακα με το δεύτερο τέρμα του ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 και οι Κουν (70’) και Κακερέ (76’) διαμόρφωσαν το τελικό 6-0.