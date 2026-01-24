Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» και τον Αστέρα στην Τρίπολη από το ημίχρονο (0-2), και πλέον βρίσκεται... αγκαλιά με το πρωτάθλημα της Women΄s Football League.

Πολύ κομβικός αγώνας στη 15η αγωνιστική της Women΄s Football League με τον αήττητο ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην Τρίπολη να αντιμετωπίσει τον Αστέρα και με νίκη να «αγκαλιάσει» το πρωτάθλημα.

Οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Μόλις στο 5΄η Αργυρίου γύρισε επικίνδυνα με την άμυνα να διώχνει σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε απευθείας βρίσκοντας στο εξωτερικό μέρος του δοκαριού.

Πέντε λεπτά αργότερα νέο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ, με σουτ της Γκατσανίτσα από κοντινή απόσταση, το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Αστέρα Τρίπολης!

Στο 16΄οι φιλοξενούμενες άνοιξαν το σκορ. Η Αντρέεφσκα σούταρε δις από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε και αυτή κατέληξε στην Γκατσανίτσα, η οποία με ωραίο γύρισμα νίκησε την αντίπαλο τερματοφύλακα και... άνοιξε το σκορ για τον Δικέφαλο. Το 0-2 του ημιχρόνου διαμόρφωσε η Λιοπίς με κοντινό πλασέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ασπρόμαυρες» έλεγξαν απόλυτα την αναμέτρηση, με τον Αστέρα να απειλεί κατά διαστήματα, δίχως αποτέλεσμα, την εστία της Νόιχαους.

Ο Αστέρας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 παίκτριες, καθώς στο 88΄η Μπράμε αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα, με τον ΠΑΟΚ να έχει και δοκάρι στο ίδιο λεπτό.

Τελικό 0-2 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του με στόχο την επιστροφή στους τίτλους, κάτι που δείχνει να... αγκαλιάζει, καθώς βρίσκεται στο +6 από την ΑΕΚ, έχοντας «ξεμπερδέψει» από την απειλή των Αρκάδων.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Ροκάν, Γούλα(75΄Γεωργαντζή), Μεντόζα, Προξένου(75΄Κώστα), Καστανιόν, Μπράμε, Τζαφέρη, Μιχαήλ, Σπυριδωνίδου

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Στιγκλμάιρ, Γκούνη, Κοσκερίδου, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Λιοπίς, Αντρέεφσκα(80΄Καλέση), Αργυρίου(59΄Γιαννακά), Γουίχι(80΄Κιουρεξίδου), Γκατσανίτσα(29 Τζούρτζεβιτς)