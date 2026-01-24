Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»

Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο, ο Παναθηναϊκός και το ελληνικό ποδόσφαιρο βίωσαν την μεγάλη απώλεια του Μίμη Δομάζου και η «πράσινη» ΠΑΕ δεν ξεχνά τον διαχρονικό αρχηγό του.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (24/01) από τον θάνατο του «στρατηγού» του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών.

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τον ποδοσφαιριστή που έγραψε ιστορία με το τριφύλλι στο στήθος και σε ανάρτησή του αναφέρει: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας».