Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (24/01) από τον θάνατο του «στρατηγού» του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών.
Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνά τον ποδοσφαιριστή που έγραψε ιστορία με το τριφύλλι στο στήθος και σε ανάρτησή του αναφέρει: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας».
Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας 💚 pic.twitter.com/GTF1aMpDJo— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 24, 2026