«Βόμβα» με το συμβόλαιο Σάντος: Εκατομμύρια ευρώ καλείται να πληρώσει η πορτογαλική Ομοσπονδία

Το θέμα του συμβολαίου του Φερνάντο Σάντος συνεχίζει να απασχολεί έντονα την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, με νέες αποκαλύψεις να φέρνουν στο φως ένα ιδιαίτερα βαρύ οικονομικό βάρος.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Record, το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας έχει απευθυνθεί στην Ομοσπονδία, απαιτώντας την καταβολή ποσού που αγγίζει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο μάλιστα αναμένεται να προστεθούν τόκοι και πρόστιμα.

Η οφειλή αφορά το τελευταίο έτος της συνεργασίας του άλλοτε ομοσπονδιακού τεχνικού με την εθνική Πορτογαλίας, καλύπτοντας την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι απαιτήσεις για τα προηγούμενα χρόνια της σύμβασης έχουν πλέον παραγραφεί.

Το συγκεκριμένο ζήτημα επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση του πολυσυζητημένου συμβολαίου του Φερνάντο Σάντος, το οποίο, παρότι έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, εξακολουθεί να δημιουργεί πονοκέφαλο στους ανθρώπους της πορτογαλικής Ομοσπονδίας.