Υπόκλιση της Marca στον Κωνσταντέλια: «Άλλαξε ξεκάθαρα την εικόνα του ΠΑΟΚ - Το αστέρι των Ελλήνων!»

Με την είσοδο του Γιάννη Κωνσταντέλια στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ απογειώθηκε, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο και από τους Ισπανούς που αποθεώνουν, φυσικά, το αστέρι του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ κρατούσε, ήλεγχε αλλά μόλις πρόσθεσε και τον Έλληνα «μάγο» στη μηχανή του, απογειώθηκε! Οι Θεσσαλονικείς «καθάρισαν» την Μπέτις με 2-0, έφτασαν τους 12 βαθμούς, σφράγισαν την πρόκριση και ταξιδεύουν στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική με όνειρα μεγάλα.

Στον παράγοντα «Κωνσταντέλια» στέκονται και οι Ισπανοί και συγκεκριμένα η Marca, υπογραμμίζοντας πως «άλλαξε το παιχνίδι» με την είσοδό του.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά: «Ο Άμπντε, που επέστρεψε μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αγωνίστηκε για περισσότερο από μισή ώρα. Το ίδιο και ο ταλαντούχος Κωνσταντέλιας, το μεγάλο αστέρι της ελληνικής ομάδας, ο οποίος ήταν οριακά έτοιμος για το παιχνίδι, αλλά δεν άργησε να δείξει την επιθετική του διαύγεια: εξαιρετική κίνηση ανάμεσα στις γραμμές και πάσα στον Ζίβκοβιτς, του οποίου η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνθηκε από τον Ορτίθ, τη στιγμή που το γκολ φαινόταν σχεδόν βέβαιο. Μια φάση που δεν άρεσε στον 'πράσινο' πάγκο, ο οποίος ζητούσε μεγαλύτερη ένταση και ετοίμαζε νέες αλλαγές.

Ωστόσο, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού, μόλις 22 ετών, άλλαξε ξεκάθαρα την εικόνα του ΠΑΟΚ. Με κίνηση στο κενό χώρο, ξεκίνησε μια φάση που, αφού πέρασε από τα πόδια του Μεϊτέ, κατέληξε σε σέντρα του Γιακουμάκη, με τον Ζίβκοβιτς να σκοράρει με κεφαλιά, εντελώς αμαρκάριστος, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ που άνοιξε το σκορ και ακολούθησε ο τραυματισμός του Λο Σέλσο, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι, σε ένα διάστημα όπου τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα για τη Μπέτις, καθώς ακυρώθηκε και δεύτερο γκολ της ελληνικής ομάδας ως οφσάιντ».

Όπως τονίζουν στη συνέχεια, ο Πελεγκρίνι έκανε ό,τι μπορούσε, ωστόσο, η Μπέτις έμελλε να παραδοθεί στον ΠΑΟΚ με μπροστάρη τον Γιάννη Κωνσταντέλια:

«Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα πραγματοποίησε ο Μοράντε, ενώ ο Πελεγκρίνι προσπάθησε να «σώσει ό,τι σωζόταν» ρίχνοντας στη μάχη και τον νεαρό Ντάνι Πέρεθ από τις ακαδημίες. Όμως, με τους 'πράσινους' να ανεβαίνουν μαζικά και τον Κωνσταντέλια να καθοδηγεί τις αντεπιθέσεις, το 2-0 έμοιαζε θέμα χρόνου. Ο Πάου το απέτρεψε αρχικά σε μια κόντρα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα όταν ο Μοράντε υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε εύστοχα ο Γιακουμάκης, βάζοντας οριστικό τέλος στο παιχνίδι...».

