Πρώτο πιάτο στις Σέρρες

Με το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με την Κηφισιά ανοίγει σήμερα η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Από τις Σέρρες αρχίζει σήμερα η δράση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στην οποία δεσπόζει το αθηναϊκό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Στις 15:30 ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι που η νίκη αποτελεί μονόδρομο γι’ αυτόν. Τα «λιοντάρια» μετρούν δέκα διαδοχικές ήττες και θέλουν το «τρίποντο» για να συνεχίσουν να ελπίζουν σε παραμονή.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει κάνει μια νέα αρχή χωρίς τους Τετέι και Παντελίδη, αλλά με νέα πρόσωπα που έχουν προστεθεί στο ρόστερ και στόχος είναι η εκτός έδρας νίκη για να εδραιωθεί στην οκτάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΑΕ Κηφισιά (Novasports 2)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Άρης (Cosmote Sport 1)

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2)

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

*Αναβλήθηκε το ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 39

2. ΠΑΟΚ 16 38

3. ΑΕΚ 16 38

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16 31

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 25

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 16 25

7. ΑΡΗΣ 16 21

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 19

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16 15

10. ΟΦΗ 15 15

11. ASTERAS AKTOR 16 13

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 16 13

13. ΑΕΛ NOVIBET 16 10

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 16 5