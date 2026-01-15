Ντραγκόφσκι: «Έφυγα από τον Παναθηναϊκό, λόγω του χάους στην ομάδα»

Για τους λόγους που αποφάσισε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να συμφωνήσει με τη Βίτζεβ Λοτζ μίλησε ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι.

Στην Πολωνία επέστρεψε ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό για τη Βίτζεβ Λοτζ, μιας και δεν ήταν στις βασικές επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ. Ο 28χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται ήδη στην Τουρκία για τη χειμερινή προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Μάλιστα, έδωσε και την πρώτη του συνέντευξη στο Meczyki, όπου μίλησε για το παρασκήνιο της μεταγραφής του.

«Ήμουν αποφασισμένος για τη μεταγραφή από την αρχή. Στο εξωτερικό βρίσκομαι ήδη δέκα χρόνια και μου έλειπε λίγο η Πολωνία. Δεν εξέτασα άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Απομένουν ακόμη κάποια οργανωτικά ζητήματα. Την Κυριακή πέταξα από την Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη βρέθηκα ήδη εδώ, στο Μπελέκ», τόνισε ο Ντραγκόφσκι.

Για το πώς αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό: «Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε ένα ή δύο ερωτήματα από άλλες πολωνικές ομάδες, αλλά εγώ ήξερα από την αρχή τι θέλω, οπότε δεν κοίταξα κάτι άλλο. Έχω εκπλαγεί θετικά από την ποιότητα στη Βίντζεβ και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Υπάρχουν εδώ αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι πολύ καλοί τεχνικά και θα μπορούσαν να σταθούν και στο εξωτερικό».

