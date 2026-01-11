Κ19: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ημιτελικών Κυπέλλου - Ολοταχώς για τελικό... Θεσσαλονίκης

Συμπληρώθηκε το «παζλ» των δύο ημιτελικών του φετινού Κυπέλλου Κ19 με τον ΠΑΟΚ να αποκλείει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει αποκλεισμό-έκπληξη στα πέναλτι από τον Παναιτωλικό.

Κύπελλο ο θεσμός των εκπλήξεων λένε και στη φετινή Κ19 ισχύει εξ ολοκλήρου. Στους «16» η ΑΕΚ έκανε την... αρχή, γνωρίζοντας αποκλεισμό στα πέναλτι εντός έδρας από την ΑΕΛ, όμως δεν μείναμε εκεί.

Αυτό το Σαββατοκύριακο διεξήχθησαν οι τέσσερις μεγάλοι προημιτελικοί. Ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 και έκλεισε το εισιτήριό του για τους «4», όπου θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες σήμερα (11/1) απέκλεισαν στα πέναλτι τους «πράσινους» με 4-3 και πήραν μία μεγαλειώδη πρόκριση.

Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τον αποκλεισμό της ΑΕΚ και είχε εύκολο έργο στη Λάρισα επί της ΑΕΛ, επικρατώντας με 1-2 και θα αντιμετωπίσει εντός έδρας στα ημιτελικά τον Ατρόμητο που επικράτησε με 3-0 του ΝΠΣ Βόλου.

Οι δύο ημιτελικοί είναι μονοί και θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και μένει η διοργανώτρια αρχή να ορίσει ημερομηνία. Ο τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 4-3 μετά από πέναλτι (0-0 η κ.δ.)

ΑΕΛ - Άρης 1-2

Ατρόμητος - Βόλος 3-0

Ημιτελικά: