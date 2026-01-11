Κ19: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ημιτελικών Κυπέλλου - Ολοταχώς για τελικό... Θεσσαλονίκης

Κύπελλο ο θεσμός των εκπλήξεων λένε και στη φετινή Κ19 ισχύει εξ ολοκλήρου. Στους «16» η ΑΕΚ έκανε την... αρχή, γνωρίζοντας αποκλεισμό στα πέναλτι εντός έδρας από την ΑΕΛ, όμως δεν μείναμε εκεί.
Αυτό το Σαββατοκύριακο διεξήχθησαν οι τέσσερις μεγάλοι προημιτελικοί. Ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 και έκλεισε το εισιτήριό του για τους «4», όπου θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες σήμερα (11/1) απέκλεισαν στα πέναλτι τους «πράσινους» με 4-3 και πήραν μία μεγαλειώδη πρόκριση.
Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τον αποκλεισμό της ΑΕΚ και είχε εύκολο έργο στη Λάρισα επί της ΑΕΛ, επικρατώντας με 1-2 και θα αντιμετωπίσει εντός έδρας στα ημιτελικά τον Ατρόμητο που επικράτησε με 3-0 του ΝΠΣ Βόλου.
Οι δύο ημιτελικοί είναι μονοί και θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και μένει η διοργανώτρια αρχή να ορίσει ημερομηνία. Ο τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1
- Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 4-3 μετά από πέναλτι (0-0 η κ.δ.)
- ΑΕΛ - Άρης 1-2
- Ατρόμητος - Βόλος 3-0
Ημιτελικά:
- ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
- Άρης - Ατρόμητος