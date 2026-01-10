ΑΕΛ κατά Σιδηρόπουλου: «Ο γνώριμος καταστροφέας της ομάδας μας... Ντροπή»

Έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Τάσου Σιδηρόπουλου εξέφρασαν οι «βυσσινί» με ανακοίνωση λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης με την Κηφισιά (1-1) στη Νεάπολη, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet που δέχθηκε την ισοφάριση στο 89' από τον Ποκόρνι: «Ο γνώριμος καταστροφέας της ΑΕΛ Novibet από τα παιχνίδια της SL2, ονόματι Σιδηρόπουλος, έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να στερήσει βαθμούς από την ομάδα μας. Όποιος είδε τη σημερινή διαιτησία του Σιδηρόπουλου μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται».