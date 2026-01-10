Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet που δέχθηκε την ισοφάριση στο 89' από τον Ποκόρνι: «Ο γνώριμος καταστροφέας της ΑΕΛ Novibet από τα παιχνίδια της SL2, ονόματι Σιδηρόπουλος, έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να στερήσει βαθμούς από την ομάδα μας. Όποιος είδε τη σημερινή διαιτησία του Σιδηρόπουλου μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται».
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ΑΕΛ κατά Σιδηρόπουλου: «Ο γνώριμος καταστροφέας της ομάδας μας... Ντροπή»
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ΑΕΛ κατά Σιδηρόπουλου: «Ο γνώριμος καταστροφέας της ομάδας μας... Ντροπή»