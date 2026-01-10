Η Μπαρτσελόνα σκέφτεται τη μόνιμη παραμονή του Ράσφορντ

Οι εμφανίσεις του Μάρκους Ράσφορντ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έχουν αφήσει άριστες εντυπώσεις, με τους «μπλαουγκράνα» να εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον δέσουν στο ρόστερ τους και μετά το τέλος της σεζόν.

Ο Άγγλος διεθνής βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα μακριά από το «Ολντ Τράφορντ».

Η μετακίνησή του στη Βαρκελώνη αποδείχθηκε ωστόσο ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού ο Ράσφορντ κατάφερε να προσαρμοστεί γρήγορα και να αποτελέσει σημαντικό «όπλο» στα χέρια του Χάνσι Φλικ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «Athletic», η διοίκηση της Μπαρτσελόνα βλέπει θετικά τη μονιμοποίηση της συνεργασίας, εκτιμώντας τόσο την αγωνιστική προσφορά όσο και τη συνολική παρουσία του ποδοσφαιριστή στην ομάδα.