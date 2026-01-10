Η Μπαρτσελόνα σκέφτεται τη μόνιμη παραμονή του Ράσφορντ

Ο Άγγλος διεθνής βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα μακριά από το «Ολντ Τράφορντ».
Η μετακίνησή του στη Βαρκελώνη αποδείχθηκε ωστόσο ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού ο Ράσφορντ κατάφερε να προσαρμοστεί γρήγορα και να αποτελέσει σημαντικό «όπλο» στα χέρια του Χάνσι Φλικ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το «Athletic», η διοίκηση της Μπαρτσελόνα βλέπει θετικά τη μονιμοποίηση της συνεργασίας, εκτιμώντας τόσο την αγωνιστική προσφορά όσο και τη συνολική παρουσία του ποδοσφαιριστή στην ομάδα.