Ο Λουκίνας έχασε... τα άχαστα στο φινάλε και ο Ηρακλής έφυγε ζωντανός και πρωτοπόρος από τον Βόλο, με τη Νίκη που έκανε το τρίποντο να μένει στο 1-1.

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο πάθος ένταση και υψηλό ρυθμό στα πρώτα 45 λεπτά, Νίκη Βόλου και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο «Παντελής Μαγουλάς», σε ένα αποτέλεσμα που βολεύει ξεκάθαρα τους φιλοξενούμενους που παρέμειναν στην κορυφή με 37 βαθμούς - Στους 33 παρέμειναν οι Θεσσαλοί, ευκαιρία πρωτιάς για την Αναγέννηση Καρδίτσας στο αυριανό (11/1) παιχνίδι με την Καβάλα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League 2.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολλά νεύρα και λιγοστές ευκαιρίες, μετά από μακρινά σουτ τόσο των Λώλη όσο και του Φοφανά. Στο 22' ήρθε η πρώτη μεγάλη φάση του ντέρμπι με το σουτ του Μάναλη εντός περιοχής το οποίο πέρασε λίγο εκτός, όμως από το κόρνερ που προέκυψε, ο Έλληνας φορ με ψαλιδάκι πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, δίνοντας το προβάδισμα στον Ηρακλή.

Η απάντηση της Νίκης Βόλου ήταν σχετικά άμεση, καθώς δέκα λεπτά αργότερα και μετά το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του Γεωργιάδη, έπειτα από την σπουδαία επέμβαση του Στουρνάρα στην κοντινή κεφαλιά του Λουκίνα, ο Τζανετόπουλος νίκησε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήταν πολύ νωθρό και χωρίς ευκαιρίες, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι έπρεπε να φτάσουμε στο 60' για να δούμε τελική, με τον Μάναλη να πατάει περιοχή αλλά το σουτ του να είναι αδύναμο. Στο 82' ο Κυνηγόπουλος έγινε επικίνδυνος, όμως βρήκε απέναντί του τον Γκαραβέλη και εκεί που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα έσβηνε, η Νίκη έχασε τα... άχαστα.

Στο 85ο λεπτό ο Λουκίνας πήρε αμαρκάριστος την καρφωτή κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα από το ύψος της περιοχής εκτέλεσε με την μία σημαδεύοντας το δοκάρι, με τον Γιακουμάκη να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα αλλά να υποδεικνύεται σε θέση οφσάιντ.

Κάπως έτσι, το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε, με τον Ηρακλή να παίρνει αυτό που θέλει από τον Βόλο και την Αναγέννηση να... παραμονεύει για την κορυφή!

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αριάς (83′ Κιβρακίδης), Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Έππας (72′ Βουτσάς), Σίλβα (83′ Σαλαμούρας), Πέττας, Στοΐλκοβιτς (72′ Στοΐλκοβιτς), Λώλης (60′ λ.τ Φερνάντεθ), Λουκίνας.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Ουές, Φοφανά, Αναστασίου, Χάμοντ (64′ Ντουρμισάι), Μάναλης (89′ Τσιντώνης), Παναγιωτίδης (89′ Κούστα), Δημητρίου (70′ λ.τ Σιδεράς), Κυνηγόπουλος, Ουάρντα (64′ Ντέλεντιτς), Εραμούσπε.